Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, ve İş İlanları

Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç) görev tanımı nedir, Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç) ne iş yapar, Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç) Tanımı;

Mekanik Bakım - Onarımcı, her türlü endüstriyel makine ve ekipmanın kurulmasına, arıza tesbiti, bakım ve onarımlarına ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç) Maaşı Ne Kadar? 2021 Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç) Maaşları

Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç) maaşı ortalama aylık 3.470 - TL’dir. En düşük Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.390 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç) Ne İş Yapar?

Mekanik Bakım - Onarımcı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:



a) Makinenin kurulacağı yeri belirlemek, alt yapısını hazırlamak, yerine yerleştirmek ve sabitlemek,

b) Makinenin hidrolik, pinomatik, soğutma suyu bağlantısını yapmak, yağ ve soğutma sıvısı koymak,

c) Makinede bulunan pompa ve motorların dönüş yönlerini, yağ ve hava basıncını, makine parametrelerini, emniyet,

d) sistemlerini,

e) kontrol etmek ve test parçası imal ettirmek,

f) Makinenin titreşim ve ısısını ölçmek,

g) Makinenin basınç ve kuvvetini, bağlantı elemanlarının gevşekliğini, yağ akışını, balansını ve sızdırmazlık elemanlarını kontrol etmek,

h) Makine ve ekipmanın periyodik olarak merkezi yağlama sistemini, akümilatörün gaz basıncını, hidrolik ve pinomatik sistemlerini, kavrama ve fren sistemlerini, emniyet sistemlerini ve tahrik organlarını kontrol etmek,

i) Makine ve ekipmanın periyodik olarak dişli kutusu yağlarını, rulman ve burçlarını, kam, makara ve yaylarını değiştirmek,

j) Makine ve ekipmanın arızasını tesbit etmek ve arızanın nedenlerini araştırmak,

k) Makine ve ekipmanın mekanik, pinömatik ve hidrolik arızalarını gidermek ( parçayı sökmek, onarmak veya değiştirmek ve sökülen parçayı monte etmek),

l) Makinenin çalışmasını test etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç) Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç) mesleğinin meslek kodu 7233.11 olarak belirlenmiştir



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