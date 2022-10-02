Mekaniker-Lokomotif Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mekaniker-Lokomotif görev tanımı nedir, Mekaniker-Lokomotif ne iş yapar, Mekaniker-Lokomotif olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mekaniker-Lokomotif mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mekaniker-Lokomotif Tanımı;

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Mekaniker-Lokomotif Maaşı Ne Kadar? 2022 Mekaniker-Lokomotif Maaşları

Mekaniker-Lokomotif maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mekaniker-Lokomotif maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mekaniker-Lokomotif iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7233.19

Meslek Adı :

Mekaniker-Lokomotif

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İşletmeler içinde bir yerden diğer bir yere malzeme taşımakta kullanılan akülü ve dizel motorlu lokomotiflerin bakım ve tamirlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tamirci-Makinist (Lokomotif) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Lokomotiflerin motor, fren tertibatı, debriyaj, bandaj ve devridaim sistemlerini kontrol ederek arızaların nedenlerini ve yerlerini araştırmak,

b) Tespit ettiği arızalı kısımdaki parçaları sökmek,

c) Arızaya sebebiyet veren parçaları çeşitli metal işleyen tezgahlarda ve el avadanlıkları kullanarak tamir etmek,

d) Tamiri imkansız olan parçaların yerine yenilerini temin etmek,

e) Parçaları tekrar yerlerine takmak,

f) Sistemlerin bozulan ayarlarını düzeltmek,

g) Akülerin bakımını yapmak, lokomotifin yağını değiştirmek ve yakıt deposuna yakıt doldurmak,

h) Ayar, bakım ve tamiri biten lokomotifin çalışma durumunu kontrol etmek,

i) Lokomotifi yıkamak ve silmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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