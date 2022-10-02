Mekaniker-Maden Ocağı Makineleri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mekaniker-Maden Ocağı Makineleri görev tanımı nedir, Mekaniker-Maden Ocağı Makineleri ne iş yapar, Mekaniker-Maden Ocağı Makineleri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mekaniker-Maden Ocağı Makineleri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mekaniker-Maden Ocağı Makineleri Tanımı;

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Mekaniker-Maden Ocağı Makineleri Maaşı Ne Kadar? 2022 Mekaniker-Maden Ocağı Makineleri Maaşları

Mekaniker-Maden Ocağı Makineleri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mekaniker-Maden Ocağı Makineleri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mekaniker-Maden Ocağı Makineleri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7233.20

Meslek Adı :

Mekaniker-Maden Ocağı Makineleri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Maden ocağı makinelerini tamir eden veya bunların bakım ve tamirlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tamirci-Makinist (Maden Ocağı Makineleri) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Esas görevleri Mekanik Bakım Onarımcı (7233.10) da belirtilenlere benzemekle beraber, sondaj, kazıma (Skreyping), kesme taşıma veya maden ocaklarında kullanılan ve özel bilgiye ihtiyaç gösteren makineler üzerinde çalışmak,

b) Tamir ve bakımları yapılan tezgahların çalışma ayarlarını yapabilmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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