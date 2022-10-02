Mekaniker (Pedallı Araçlar) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mekaniker (Pedallı Araçlar) görev tanımı nedir, Mekaniker (Pedallı Araçlar) ne iş yapar, Mekaniker (Pedallı Araçlar) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mekaniker (Pedallı Araçlar) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mekaniker (Pedallı Araçlar) Tanımı;

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Mekaniker (Pedallı Araçlar) Maaşı Ne Kadar? 2022 Mekaniker (Pedallı Araçlar) Maaşları

Mekaniker (Pedallı Araçlar) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mekaniker (Pedallı Araçlar) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mekaniker (Pedallı Araçlar) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7234.01

Meslek Adı :

Mekaniker (Pedallı Araçlar)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Bisiklet Ve İlgili Tamirciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Pedallı araçları tamir eden veya bunların bakım ve tamirlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tamirci-Makinist (Pedallı Araçlar) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Arızaların mahiyet ve yerlerini tespit etmek üzere arızalı bisikletleri kontrol etmek,

b) Direksiyon dişlisi, pedallar, tekerlek göbekleri ve vites dişlileri gibi parçaları sökmek,

c) Hasara uğramış parçaları değiştirmek,

d) Tekerlekleri ve iskeleti akort etmek, fren lastiklerini değiştirmek,

e) Lastikleri tamir etmek ve tamirlerle ilgili diğer işleri yapmak,

f) Parçaları yağlamak, direksiyon dişlisini, cer zincirini, vites dişlisini ve aydınlatma tesisatını ayar etmek,

g) Pedallı araçların iyi bir durumda tutulması için gerekli diğer işleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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