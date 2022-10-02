Mekik Dokumacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mekik Dokumacı görev tanımı nedir, Mekik Dokumacı ne iş yapar, Mekik Dokumacı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mekik Dokumacı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mekik Dokumacı Tanımı;

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Mekik Dokumacı Maaşı Ne Kadar? 2022 Mekik Dokumacı Maaşları

Mekik Dokumacı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mekik Dokumacı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mekik Dokumacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7318.49

Meslek Adı :

Mekik Dokumacı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Mekikli dokumada desen, bezayağı, panama, rips, dimi, atlas, karışık örgülerle dokuma ve peşkir dokuma yapma ve dokumayı bitirme işlemlerini yapabilen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mekik Dokumacı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mekikli Dokumada Desen Hazırlamak,

b) Mekikli Dokumaya Hazırlık Yapmak,

c) Bezayağı Dokuma yapmak,

d) Panama Dokuma yapmak,

e) Rips Dokuma yapmak,

f) Dimi Dokuma yapmak,

g) Atlas Dokuma yapmak,

h) Karışık Örgülerle Dokuma yapmak,

i) Peşkir Dokuma yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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