Menevişçi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Menevişçi görev tanımı nedir, Menevişçi ne iş yapar, Menevişçi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Menevişçi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Menevişçi Tanımı;

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Menevişçi Maaşı Ne Kadar? 2022 Menevişçi Maaşları

Menevişçi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Menevişçi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Menevişçi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7224.05

Meslek Adı :

Menevişçi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Parlatıcıları, Taşlamacılar Ve Alet Bileyiciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal eşyayı paslanmaya karşı kimyasal işlem yaparak ve ısıtarak menevişleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Menevişci İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Eşyayı kömür tozu veya kimyasal maddelerle sararak ve fırına yerleştirmek,

b) Fırın ısısının istenilen seviyeye yükselmesini kontrol edip düzenleyerek pirometre ile ısıyı ölçmek,

c) Menevişlenecek parçalar gereği kadar ısındığında fırından çıkarıp kimyasal eriyik kazanlarına sokmak, d) Menevişleme tamamlanınca kazanlardan çıkarıp, yağ ile yıkamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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