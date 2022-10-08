Mensucat Kalandır Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mensucat Kalandır Makinesi İşçisi görev tanımı nedir, Mensucat Kalandır Makinesi İşçisi ne iş yapar, Mensucat Kalandır Makinesi İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mensucat Kalandır Makinesi İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mensucat Kalandır Makinesi İşçisi Tanımı;

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Mensucat Kalandır Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Mensucat Kalandır Makinesi İşçisi Maaşları

Mensucat Kalandır Makinesi İşçisi maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Mensucat Kalandır Makinesi İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mensucat Kalandır Makinesi İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8154.23

Meslek Adı :

Mensucat Çektirici

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağartma, Boyama Ve Kumaş Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dokunmuş malzemeyi istenilen boy ve ene göre çektiren teçhizatı çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mensucat Çektirici İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Su deposunu doldurmak,

b) Suyu istenilen dereceye kadar ısıtıp içerisine dokunmuş malzemeyi çektirecek maddeler katmak,

c) Malzemeyi uzunlamasına silindirlere verip, uçlarını birbirine dikmek,

d) Solüsyonun hararetini kontrol etmek,

e) Malzemeyi istenilen sonuç elde edilinceye kadar solüsyon ve silindirlerden geçirip teçhizatı temizlemek,

f) Malzeme elyafını keçeleştiren veya pekleştiren teçhizatı kullanabilir.

g) Malzemeyi döven, sıkıştıran ve buharla ısıtan diğer teçhizatı çalıştırabilir. Durulama ve kurutma işlerini yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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