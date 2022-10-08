Mensucat Tüylendirme Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mensucat Tüylendirme Makinesi İşçisi görev tanımı nedir, Mensucat Tüylendirme Makinesi İşçisi ne iş yapar, Mensucat Tüylendirme Makinesi İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mensucat Tüylendirme Makinesi İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mensucat Tüylendirme Makinesi İşçisi Tanımı;

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Mensucat Tüylendirme Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Mensucat Tüylendirme Makinesi İşçisi Maaşları

Mensucat Tüylendirme Makinesi İşçisi maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Mensucat Tüylendirme Makinesi İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mensucat Tüylendirme Makinesi İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8154.26

Meslek Adı :

Mensucat Tüylendirme Makinesi İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağartma, Boyama Ve Kumaş Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çeşitli tip kumaş suni kürkleri tüylendirten bir makineyi çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Mensucat Tüylendirme Makinesi İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Isıtıcı sistemleri çalıştırarak veya makineye buhar göndererek silindirleri istenilen dereceye kadar ısıtmak,

b) Tüylendirilecek kumaş ucunu makine üzerindeki silindir ve klavuzlardan geçirmek veya makinede takılı bulunan klavuz kumaşın ucuna dikmek,

c) Makineyi çalıştırmak,

d) Ayar düğmeleri ve kollarını kullanarak verilen tüylendirme ölçülerine göre makinenin çalıştırma ayarını yapmak,

e) Yırtılan veya kopan kumaş uçlarını dikmek, kırışıklıkları düzeltmek,

f) Makineden geçerek tüylenen kumaşı sık sık kontrol etmek,

g) Kontrol neticesine göre makine çalışma ayarlarında düzenlemeleri yaparak işleme devam etmek,

h) Makineden çıkan kumaş ilgili kısma göndermek,

i) Makineyi temizlemek,

j) Suni kürkleri muayyen bir ısı altında silindirler arasında döverek makas makinelerini hazırlayan bir makineyi çalıştırabilir,

k) Makinenin bakım ve onarımını yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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