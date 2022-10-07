Mercek Camı Yapım İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mercek Camı Yapım İşçisi görev tanımı nedir, Mercek Camı Yapım İşçisi ne iş yapar, Mercek Camı Yapım İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mercek Camı Yapım İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mercek Camı Yapım İşçisi Tanımı;

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Mercek Camı Yapım İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Mercek Camı Yapım İşçisi Maaşları

Mercek Camı Yapım İşçisi maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Mercek Camı Yapım İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mercek Camı Yapım İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7549.02

Meslek Adı :

Mercek Camı Yapım İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Güncel Meslek : EVET

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