Mercek Perdah Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mercek Perdah Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Mercek Perdah Makinesi Operatörü ne iş yapar, Mercek Perdah Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mercek Perdah Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mercek Perdah Makinesi Operatörü Tanımı;

__

Mercek Perdah Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Mercek Perdah Makinesi Operatörü Maaşları

Mercek Perdah Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Mercek Perdah Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mercek Perdah Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.24

Meslek Adı :

Mercek Perdah Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Mercek yüzlerini tamamen parlak bir hale gelinceye kadar perdahlayan bir seri makineyi kurup işleten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mercek Perdah Makinesi Operatörü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İstenilen diyoptrik eğrili perdal takımını (Keçe Disk) seçerek makinenin eksenine bağlamak,

b) Mercek camlarının bağlandığı bloku perdahlama diskinin karşısına getirmek,

c) Makineyi çalıştırıp Perdahlama işlemi boyunca diske zaman zaman kırmızı cila tozu tatbik etmek,

d) Belirli bir süre sonra mercek blokunu makineden çıkarıp kusurlu olup olmadığını muayene etmek,

e) Mercek bloklarını metal bloktan çıkarabilir ve diske keçe yapıştırabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?