Mercek Taşlama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mercek Taşlama Makinesi Operatörü maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Mercek Taşlama Makinesi Operatörü iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Mercek Taşlama Makinesi Operatörü iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Mercek Taşlama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mercek Taşlama Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Mercek Taşlama Makinesi Operatörü ne iş yapar, Mercek Taşlama Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mercek Taşlama Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mercek Taşlama Makinesi Operatörü Tanımı;

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Mercek Taşlama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Mercek Taşlama Makinesi Operatörü Maaşları

Mercek Taşlama Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Mercek Taşlama Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mercek Taşlama Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.25

Meslek Adı :

Mercek Taşlama Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Mercek yüzlerini şartname icaplarına göre taşlayan bir seri makineyi kurup işleten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mercek Taşlama Makinesi Operatörü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İstenilen diyoprik eğrili metal taşlama diskini seçerek makinenin eksenine bağlamak,

b) Mercek camlarının bağlandığı metal bloku diskin karşısına getirmek,

c) Makineyi çalıştırıp taşlama işlemi devamınca metal diske zaman zaman zımpara tozu, kırmızı toz veya diğer aşındırıcı maddeler tatbik etmek,

d) Belirli bir süre sonra mercek blokunu makineden çıkarıp kusurlu olup olmadığını muayene etmek,

e) Mercek bloklarını metal bloklara da bağlayabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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