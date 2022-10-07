Mermer Blok Çıkarma ve Plaka İmalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mermer Blok Çıkarma ve Plaka İmalatçısı görev tanımı nedir, Mermer Blok Çıkarma ve Plaka İmalatçısı ne iş yapar, Mermer Blok Çıkarma ve Plaka İmalatçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mermer Blok Çıkarma ve Plaka İmalatçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mermer Blok Çıkarma ve Plaka İmalatçısı Tanımı;

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Mermer Blok Çıkarma ve Plaka İmalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Mermer Blok Çıkarma ve Plaka İmalatçısı Maaşları

Mermer Blok Çıkarma ve Plaka İmalatçısı maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Mermer Blok Çıkarma ve Plaka İmalatçısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mermer Blok Çıkarma ve Plaka İmalatçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8114.37

Meslek Adı :

Mermer Blok Çıkarma ve Plaka İmalatçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Çimento, Taş Ve Diğer Mineral Ürünler İle İlgili Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Mermer ocaklarından moloz ve blok halindeki mermer çıkarma işlemleri vb. taşları dairesel ve lamalı testerelerle, her türlü ebatlarda keserek yarı mamul madde haline getirme ve bunları parlatma ve ebatlama işlemlerini belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mermer Blok Çıkarma ve Plaka İmalatçısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş programı yapmak

b) Dairesel testere ile plaka kesmek

c) Lamalı blok kesme makinesi ile plaka üretimi yapmak

d) Cila makinesinde mermer parlatmak

e) Plaka/fayans kalite kontrolü ve renk ayırımı yapmak

f) Malzeme-ekipman ihtiyacı ve ocak planlaması yapmak

g) Ocak ağzı dekupajı açmak

h) Elmas tel delikleri açmak

i) Elmas tel kesme ve zincirli kesici ile blok kesimi yapmak

j) Mermer bloğu ana kütleden ayırmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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