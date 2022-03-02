Mermer Blok Kesme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Mermer Blok Kesme Makinesi Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Mermer Blok Kesme Makinesi Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Mermer Blok Kesme Makinesi Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Mermer Blok Kesme Makinesi Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Mermer Blok Kesme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Mermer Blok Kesme Makinesi Operatörü Maaşları

Mermer Blok Kesme Makinesi Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 6326,5_TL'dir. En düşük Mermer Blok Kesme Makinesi Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8400_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mermer Blok Kesme Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8114.09

Meslek Adı :

Mermer Blok Kesme Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Çimento, Taş Ve Diğer Mineral Ürünler İle İlgili Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Mermer Blok Kesme Makinesi Operatörü, moloz ve blok halindeki mermer vb. taşları dairesel ve lamalı testerelerle, her türlü ebatlarda keserek yarı mamül madde haline getirme işlemlerini belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mermer Blok Kesme Makinesi Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Üretim için hazırlık yapmak, elektrik akım şiddetini,su basıncını ve soketi, plaka ölçülerini kontrol etmek

b) Soket bilemek ve alıştırmak, makinenin su sistemi bağlantılarını sökmek / takmak

c) Tarama mesafesini, kesim yüksekliğini ve boyunu, makinenin diğer kesim ayarlarını yapmak

d) Blok / moloz üzerini traşlamak, diskli kesim makineini kesim pozisyonuna getirmek ve kesim yapmak

e) Diskli kesme makinesinin kesim sonrası temizlik ve bakımını yapmak

f) Katrak (lamalı) makinelerinde hız ayarı yapmak ve kesme işlemini gerçekleştirmek

g) Diskli kesme makinelerinin testerelerini değiştirmek ve makinenin ilk çalışma kontrolünü yapmak

h) Katrak makinesinin lamalarını yerinden çıkarmak, değiştirmek, lamalar arasına ölçü takozu yerleştirmek

i) Ayar millerini terazi ve gönyeye getirmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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