Mermer Dolum İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mermer Dolum İşçisi görev tanımı nedir, Mermer Dolum İşçisi ne iş yapar, Mermer Dolum İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mermer Dolum İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mermer Dolum İşçisi Tanımı;

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Mermer Dolum İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Mermer Dolum İşçisi Maaşları

Mermer Dolum İşçisi maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Mermer Dolum İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mermer Dolum İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8112.16

Meslek Adı :

Mermer Dolum İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Mineral Ve Taş İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Honlamadan gelen mermer parçaların boşluklarını dolgu malzemesi ile dolduran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Mermer Dolum İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dolum makinesini kullanıma hazırlamak,

b) Dolum maddesini teslim almak,

c) Makineye dolum maddesini boşaltmak,

d) Yarmadan çıkan ürünleri dolum bandına yerleştirmek

e) Makinenin ayarlarını yapmak,

f) Mermer parçalara dolgu işlemini yapmak,

g) Dolumdan çıkan ürünleri silime göndermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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