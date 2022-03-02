Mermer Ebatlandırma İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Mermer Ebatlandırma İşçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Mermer Ebatlandırma İşçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Mermer Ebatlandırma İşçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Mermer Ebatlandırma İşçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Mermer Ebatlandırma İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Mermer Ebatlandırma İşçisi Maaşları

Mermer Ebatlandırma İşçisi maaşı ortalama olarak aylık 5476,5_TL'dir. En düşük Mermer Ebatlandırma İşçisi maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6700_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mermer Ebatlandırma İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8114.14

Meslek Adı :

Mermer Ebatlandırma İşçisi Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Çimento, Taş Ve Diğer Mineral Ürünler İle İlgili Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Mermer taşların kesim işlemlerinden önce ebatlama makineleri ile en boy ve uzunluk ölçülerine göre büyük ebatlama (boy ebat lama), bantlı ebatlamada istenilen ürünü boyut ölçülerinde şekillendirme yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mermer Ebatlandırma İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mermer taşların kesimden önce ebatlama makinası ile istenilen ürünlerin en boy ve uzunluk olarak şekillendirme işlemini yapmak,

b) Mermer taşların cinsine ve fiziki özelliklerine göre ebatlama yapmak,

c) Hassas ebat ve gönye ölçümü almak,

d) Mermer, granit ve taş atölyesinde hassas ölçüm ile hareketiyle kesim yapmak,

e) Mermer ve granit plakaların hassas olarak ebatlanmasını ve işlenmesini sağlamak,

f) Ebatlama işlemini kesme işleminden önce gerçekleştirmek,

g) Çalışılan araçların ve ortamın temizliğini sağlamak,

h) Kullanılan araç ve ekipmanların günlük bakımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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