Mermer Seleksiyon İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Mermer Seleksiyon İşçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Mermer Seleksiyon İşçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Mermer Seleksiyon İşçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Mermer Seleksiyon İşçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Mermer Seleksiyon İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Mermer Seleksiyon İşçisi Maaşları

Mermer Seleksiyon İşçisi maaşı ortalama olarak aylık 5376,5_TL'dir. En düşük Mermer Seleksiyon İşçisi maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mermer Seleksiyon İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8112.17

Meslek Adı :

Mermer Seleksiyon İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Mineral Ve Taş İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : Mermer üretimini aşamalarında ürünlerin kalite kontrolünü yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mermer Seleksiyon İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşletmeye gelen blok mermerleri yapılacak işleme göre yönlendirmek,

b) Este makinesinden çıkan ürünlerin kafa kesimini kontrol etmek, c) Çeşitli kesim aşamalarından çıkan blokların kontrollerini yapmak,

d) Dolum , silim işlemlerinden çıkan ürünlerin kontrollerini yapmak,

e) Hatalı ürünleri ayırmak, sınıflandırmak,

f) İstenilen renk ve özelliklerdeki mermerlerin değerlendirilmesi için ayırmak,

g) Mermer ürünlerin cinslerine ve özelliklerine uygun olarak paketlenmesi, ambalajlanmasını sağlamak,

h) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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