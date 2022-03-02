Mermer Torna Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Mermer Torna Makinesi Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Mermer Torna Makinesi Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Mermer Torna Makinesi Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Mermer Torna Makinesi Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Mermer Torna Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Mermer Torna Makinesi Operatörü Maaşları

Mermer Torna Makinesi Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 6126,5_TL'dir. En düşük Mermer Torna Makinesi Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mermer Torna Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8112.23

Meslek Adı :

Mermer Torna Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Mineral Ve Taş İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Mermer Tornacısı, mermer ürünleri imalatında torna makinesi ve yardımcı makineler kullanarak, mermeri bir projeye göre ölçülendirme, yapıştırma, delme, işleme ve şekil verme işlemlerini, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mermer Tornacısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Müşteriyi mermer cinsleri ve kullanımı konusunda bilgilendirmek,

b) İşlem öncesi hazırlık için mermer parşaya delik açmak ve ayna tırnaklarına ağaç takoz yapıştırmak ve torna devrini ayarlamak,

c) İşlenecek mermer parçayı ve kesici uçları makineye takmak,

d) Makine kızaklarını örtü ile örtmek ve tanka su doldurmak,

e) Makineyi çalıştırarak mermer parçayı silindir hale getirmek ve ölçüsüne düşürmek,

f) Mermer parçayı işaretlemek ve tornada şekillendirmek,

g) Torna makinesinin bilyalarını ve hareketli kısımlarını yağlamak,

h) Kızak boşluk ayarlarını yapmak ve deforme olan kayışları değiştirmek,

i) Yapıştırıcıyı ve mermer parçayı yapıtırmaya hazırlamak,

j) İşlenecek mermerin bağlama takozunu, kırılan mermer parçaları ve projeye göre farklı cins ve renkteki mermerleri yapıştırmak,

k) Mermer yüzeyindeki boşlukları doldurmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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