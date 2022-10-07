Mermerit Döküm İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mermerit Döküm İşçisi görev tanımı nedir, Mermerit Döküm İşçisi ne iş yapar, Mermerit Döküm İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mermerit Döküm İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mermerit Döküm İşçisi Tanımı;

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Mermerit Döküm İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Mermerit Döküm İşçisi Maaşları

Mermerit Döküm İşçisi maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Mermerit Döküm İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mermerit Döküm İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8112.19

Meslek Adı :

Mermerit Döküm İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Mineral Ve Taş İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Karışımı hazırlama ve kalıp döküm tekniği ile mermerit imal etme bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mermerit Döküm İşçisi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sipariş bilgilerini almak,

b) Malzemeleri temin etmek,

c) Çamur kıvamında mermerit karışımı hazırlamak,

d) Hazırlanan karışımı kalıplara dökmek,

e) Kalıp üzerinde düzeltme işlemini yapmak,

f) Bekleme süresi dolan ürünleri kalıptan çıkarmak,

g) Son şekillendirme ( düzeltme , dolgu) yapmak,

h) Zımpara, parlatma ve tefsiye yapmak,

i) Montaj işlemlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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