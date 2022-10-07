Mest Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mest Ustası görev tanımı nedir, Mest Ustası ne iş yapar, Mest Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mest Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mest Ustası Tanımı;

__

Mest Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Mest Ustası Maaşları

Mest Ustası maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Mest Ustası maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mest Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7536.22

Meslek Adı :

Mest Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ayakkabı Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde deriyi çeşitli işlemlerden geçirerek değişik renk ve ayak ölçülerine göre mest imal etme, mestin tamir ve bakımını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mest Ustası; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mest için hazırlanan sayayı ıstampa ile değişik ayak ölçülerine göre kesmek,

b) Mest kalıplarını hazırlamak, taban astarını kalıba monte etmek,

c) Sayayı, kalıba pense benzeri bir araç ile çektirerek gerdirmek, taban kısmına monte çivisi ile monte etmek,

d) Mestin üst kısmını alttaki tabana yapıştırmak, belli bir süre bekledikten sonra önceden çakılan çivileri çekip çıkarmak,

e) Taban köselesini mestin ölçüsüne göre kesmek,

f) Hem taban köselesine hem de mestin alt astarına yapıştırıcı ilacı iki kat sürerek belli bir süre beklettikten sonra el marifeti ile alt tabana yapıştırmak,

g) Freze yapmak, (taban köselesindeki çıkıntıların tıraşlanması)

h) Boyamak ve satışa hazır hale getirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?