Metal Boru Kesme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Metal Boru Kesme Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Metal Boru Kesme Makinesi Operatörü ne iş yapar, Metal Boru Kesme Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Metal Boru Kesme Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Metal Boru Kesme Makinesi Operatörü Tanımı;

__

Metal Boru Kesme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Metal Boru Kesme Makinesi Operatörü Maaşları

Metal Boru Kesme Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Metal Boru Kesme Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Metal Boru Kesme Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.59

Meslek Adı :

Metal Boru Kesme Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İmal edilen boruları oksi asetilen şulesi ile istenilen boylarda kesen bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Metal Boru Kesme Makinesi Operatörü; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Oksijen ve asetilen tüplerini kontrol edip boş olan tüpleri dolularıyla değiştirmek,

b) Kesilecek borunun uzunluğuna göre kaynak yolunu ayarlamak,

c) Boru kesme arabası ile otomatik şalter arasındaki mesafeyi ayarlayan şalteri, boru kesme arabasının klepe kısmına monte etmek,

d) İşlem anında yapılan ayarın bozulmaması için kesme arabasının arka kısmına takoz yerleştirmek,

e) Gaz vanalarını açıp çıkan gazı ateşleyerek şule boyunu ayarlamak,

f) Şaltere basmak suretiyle boruya hareket veren ruleyi çalıştırarak kesilecek borunun hareket etmesini ve boru ucunun otomatik şaltere dayanmasını sağlamak,

g) Borunun gaz şulesi ile istenilen boyda kesilişini izlemek,

h) Rule ayaklarını aşağıya indirerek kesilen boruyu dışarıya almak,

i) İşleme aynı şekilde devam etmek,

j) İş bitiminde makinenin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?