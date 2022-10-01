Metal Dökücü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Metal Dökücü görev tanımı nedir, Metal Dökücü ne iş yapar, Metal Dökücü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Metal Dökücü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Metal Dökücü Tanımı;

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Metal Dökücü Maaşı Ne Kadar? 2022 Metal Dökücü Maaşları

Metal Dökücü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Metal Dökücü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Metal Dökücü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7211.12

Meslek Adı :

Metal Dökücü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Kalıpçılar Ve Maça Hazırlayıcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal Dökücü, pota, poşemen hazırlama, metal ergitme ocak ve fırınlarından ergimiş metali alma ve değişik metal döküm teknikleri kullanarak, kum veya metal (kokil) kalıplara el ile dökme işlemlerini belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Metal Dökücü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Potayı/poşemeni refrakter astarla kaplamak,

b) Potayı ısıtmak,

c) Stoper ayarı yapmak,

d) Pota taşıyıcıları ve vinci kontrol etmek,

e) Pota içerisindeki metal artıklarını temizlemek,

f) Aşınan pota astarını tamir etmek,

g) Ergimiş metali ocaktan potaya almak,

h) Ergimiş metalin ısısının döküme uygunluğunu kontrol etmek,

i) Ergimiş metale aşılama yapmak,

j) Kimyasal analiz ve aşılama etkinliği için numune almak,

k) Potaya alınacak metal miktarını tespit etmek,

l) Ergimiş metali poşemenlere dökmek,

m) Ergimiş metali süzmek,

n) Pota, tandiş metal akışlarını kontrol etmek,

o) Kalıp seviyesini kontrol etmek,

p) Potada artan ergimiş malzemeyi külçe lengo yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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