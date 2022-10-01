Metal Döküm Kalıpçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Metal Döküm Kalıpçısı görev tanımı nedir, Metal Döküm Kalıpçısı ne iş yapar, Metal Döküm Kalıpçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Metal Döküm Kalıpçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Metal Döküm Kalıpçısı Tanımı;

__

Metal Döküm Kalıpçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Metal Döküm Kalıpçısı Maaşları

Metal Döküm Kalıpçısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Metal Döküm Kalıpçısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Metal Döküm Kalıpçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7211.07

Meslek Adı :

Metal Döküm Kalıpçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Kalıpçılar Ve Maça Hazırlayıcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal Döküm Kalıpçısı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, el ile kalıp kumu ve derece hazırlama, kalıp iskeleti ve kalıp yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Metal Döküm Kalıpçısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda,araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Kalıp kumu ve astar kumu hazırlamak,

b) İskelet elemanlarını hazırlamak, modele uygun olarak birleştirmek ve iskeleti çamurlamak,

c) Modele uygun dereceyi seçmek ve dereceyi kontrol etmek,

d) D erece yüzeylerini çamurlamak,

e) Döküm kalıbı hazırlamak için dereceyi zemine, modeli derece içerisine yerleştirmek,

f) Model yüzeylerini astar kumu ile kaplamak, derece içerisine iskeleti ve kalıp kumunu, yerleştirmek,

g) Kalıp yüzeyini tesviye etmek, model şekline göre yolluk açmak ve modeli kalıptan çıkarmak,

h) Kalıp yüzey boyası hazırlamak, boyamak ve kurutmak,

i) Maçayı kalıp içerisine yerleştirmek,

j) Maça gaz çıkış deliklerini açmak,

k) Alt ve üst dereceyi birleştirmek ve dereceleri sabitlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?