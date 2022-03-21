Metal Döküm Kalite Kontrolcüsü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Metal Döküm Kalite Kontrolcüsü görev tanımı nedir, Metal Döküm Kalite Kontrolcüsü ne iş yapar, Metal Döküm Kalite Kontrolcüsü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Metal Döküm Kalite Kontrolcüsü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Metal Döküm Kalite Kontrolcüsü Tanımı;

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Metal Döküm Kalite Kontrolcüsü Maaşı Ne Kadar? 2022 Metal Döküm Kalite Kontrolcüsü Maaşları

Metal Döküm Kalite Kontrolcüsü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Metal Döküm Kalite Kontrolcüsü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Metal Döküm Kalite Kontrolcüsü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3122.06

Meslek Adı :

Metal Döküm Kalite Kontrolcüsü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Maden, İmalat Ve İnşaat Süpervizörleri

Meslek Birim Grubu :

imalat Süpervizörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kalıplar içinden çıkan dökülmüş parçaların ölçü ve kalitelerini kontrol eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Metal Döküm Kalite Kontrolcüsü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dökümü yapılan parçaların teknik resimlerini ve numunelerini incelemek,

b) Kalıplar içinden çıkan dökülmüş parçaları ölçü aletleri kullanarak kontrol etmek,

c) Ölçü ve kalitelerinin istenilene uygun olup olmadığını tespit etmek,

d) Teknik resimlere ve numunelere uygun olmayan parçaları ayırmak ve ilgili kısımlara geri göndermek,

e) Diğer parçaları atölyelere veya ambarlara teslim etmek,

f) Çalışmaları hakkında kayıtlar tutmak ve rapor hazırlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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