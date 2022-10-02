Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi görev tanımı nedir, Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi ne iş yapar, Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi Tanımı;

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Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi Maaşları

Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.25

Meslek Adı :

Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ve çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde mesleği ile ilgili düzenlemeleri yapan, parçaları istenilen şekil, biçim ve özelliklere getirmek için; presleme, delme, kesme, ebatlama bükme, eğme, sıvama, silindirde şekil verme v.b. işlemleri punch pres, çeşitli güçlerdeki presler ve kavis verme makinelerinde gerçekleştiren, parçaların kontrol ve sevki ile ilgili işlemleri yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) İş organizasyonu yapmak

d) Alet ve donanımlarının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

e) Bozulma ve yıpranmalarla ilgili işlemleri yapmak

f) Basit bakımları uygulamak

g) İş öncesi hazırlık yapmak

h) Tezgâhın kontrollerini gerçekleştirmek

i) Metal levha şekillendirme işlemlerini yapmak

j) Levha/rulo malzemeyi hazırlamak

k) Punch pres tezgâh ayarlarını yapmak

l) Punch pres tezgâhında delme, kesme ve ebatlama işlemleri yapmak

m) Pres ayarlarını yapmak

n) Presleme işlemlerini yapmak

o) Kavis verme makinesi ayarlarını yapmak

p) Kavis verme makinesinde eğme, bükme ve kavis verme işlemlerini yapmak

q) İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

r) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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