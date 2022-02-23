Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü Maaşları

Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 6276,5_TL'dir. En düşük Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8300_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.24

Meslek Adı :

Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

CNC/NC programlarını makineye yükleyen, parçaları istenilen şekil, biçim ve özelliklere getirmek için; bükme, ütüleme, açık profil çekme, presleme, kenar kesme, delme, ebatlama vb. işlemleri abkant pres, açık profil çekme tezgâhı, çeşitli güçteki presler ve punch pres tezgâhlarında gerçekleştiren, işlenen parçaların kontrol ve sevki ile ilgili raporlama işlemlerini yerine getiren ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) İş organizasyonu yapmak

a) Alet ve donanımların genel ve periyodik bakımlarını sağlamak

b) Basit bakımları uygulamak

c) öncesi hazırlıkları yapmak d) Ölçme aletlerini kontrol etmek

e) Metal levha şekillendirme işlemlerini yapmak f) Levha/rulo malzemeyi hazırlamak

g) Abkant preste büküm sırasını belirleyerek alt kalıp seçimini yapmak

h) Metal levha şekillendirme işlemlerini yapmak

i) Abkant preste kurs boyunu, dayama ayarı, ve tezgahı programlamak j) Açık profil çekme için gerekli hesaplamaları yapmak

k) Açık profil çekme tezgâhının ayarlarını yapmak l) Rulo malzeme ayarı yapmak

m) Metal levha şekillendirme işlemlerini yapmak

n) Açık profil çekme tezgâhında profil çekme işlemleri yapmak

o) Pres ayarlarını yapmak

p) Pres kalıplarını bağlamak/değiştirmek

q) Pres kalıplarını bağlamak/değiştirmek

r) Presleme işlemlerini yapmak

s) Metal levha şekillendirme işlemlerini yapmak

t) Punch preste, CNC programını tezgâh kontrol paneline aktarmak

u) Punch preste kullanılacak kalıp ve özel takım seçimini yapmak

v) Punch preste kullanılacak kalıp ve takımların ayar ve kontrollerini yapmak

w) Punch pres tezgâhında delme, kesme ve ebatlama işlemleri yapmak

x) Son işlemleri gerçekleştirmek

y) İşlenen parçaları temizlemek z) İşlenen parçaları kontrol etmek

aa) İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak bb) Sevk ve raporlama işlemlerini yapmak

cc) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

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