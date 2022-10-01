Metal Levha İşlemecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Metal Levha İşlemecisi görev tanımı nedir, Metal Levha İşlemecisi ne iş yapar, Metal Levha İşlemecisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Metal Levha İşlemecisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Metal Levha İşlemecisi Tanımı;

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Metal Levha İşlemecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Metal Levha İşlemecisi Maaşları

Metal Levha İşlemecisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Metal Levha İşlemecisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Metal Levha İşlemecisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7213.01

Meslek Adı :

Metal Levha İşlemecisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Levha İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çesitli hafif metalleri, çeşitli aletlerle şekillendiren, süsleyen, yıpranmış olanları onaran, delen ve parçaları perçin, matkap vb. ile birleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Metal Levha İşlemecisi; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yapılacak eşyaya göre: uygun metali seçmek, işaretlemek ve kesmek,

b) Kalıplama, bükme veya dövme gibi işlemlerle metale şekil vermek,

c) Vida yuvalarını zımba veya matkap ile delmek,

d) Çizim planına göre parçaları birleştirmek,

e) Pürüzlü yüzeyleri düzeltmek,

f) Eşyanın kalaylanması gerekiyorsa kalay yapmak,

g) Gerekli tamir işlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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