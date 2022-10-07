Metal Levha Markacısı-Sıcak Haddehane Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Metal Levha Markacısı-Sıcak Haddehane Tanımı;

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Metal Levha Markacısı-Sıcak Haddehane Maaşı Ne Kadar? 2022 Metal Levha Markacısı-Sıcak Haddehane Maaşları

Metal Levha Markacısı-Sıcak Haddehane maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Metal Levha Markacısı-Sıcak Haddehane maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Metal Levha Markacısı-Sıcak Haddehane iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.37

Meslek Adı :

Metal Levha Markacısı-Sıcak Haddehane

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Haddeden çıkan metal levhaların yüzlerini kontrol eden, kesim yerlerini işaretleyen ve kesim ölçülerini kontrol eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Metal Levha Markacısı (Sıcak Haddehane) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Verilen iş programlarını incelemek,

b) Metal levhaların yüzlerini kontrol etmek ve kesim yerlerini işaretlemek,

c) Levhaları kesilmesi için makaslara göndermek,

d) Kesilen levhaları ölçmek, kontrol etmek ve ilgili kısımlara göndermek,

e) Hurdaları ayırmak,

f) Levhaların paketlenmesine yardımcı olabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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