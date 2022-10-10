Metal Mamuller Alıştırıcı Montörü (Genel) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Metal Mamuller Alıştırıcı Montörü (Genel) Tanımı;

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Metal Mamuller Alıştırıcı Montörü (Genel) Maaşı Ne Kadar? 2022 Metal Mamuller Alıştırıcı Montörü (Genel) Maaşları

Metal Mamuller Alıştırıcı Montörü (Genel) maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Metal Mamuller Alıştırıcı Montörü (Genel) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Metal Mamuller Alıştırıcı Montörü (Genel) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8211.13

Meslek Adı :

Metal Mamuller Alıştırıcı Montörü (Genel)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar

Meslek Grubu :

Montajcılar

Meslek Birim Grubu :

Mekanik Makine Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çeşitli tip makine, motor veya hassas aletler ve elektrik teçhizatı dışında kalan diğer metal mamullerin yapılmasında kullanılan parçaları birbirine alıştırmak,birleştirmek, ve monte eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Metal Mamuller Alıştırıcı-Montörü (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Proje ve diğer şartnameleri incelemek,

b) Parçaların hatalı olup olmadıklarını veya yerlerine intibak edip etmediklerini mastar, mikrometre ve diğer ölçü aletleriyle kontrol etmek,

c) Hataları düzeltme gayesiyle keski,eğe,skarpela ve diğer takımları kullanmak,

d) Tornavida, pens ve diğer aletlerden faydalanarak parçaları birleştirmek,

e) Biten mamul maddeyi muayene etmek ve gerekli ayarlarını yapmak,

f) Metali işaretleyebilmek ve montaj işini kolaylaştırmak üzere metale matkapla delikler açabilmek,

g) Parçaları oksijen veya elektrik kaynağı, pirinç kaynağı ve lehimle tutturabilmek,

h) Teçhizatı monte edebilmek, belirli bir teçhizatı monte edebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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