Metal Ofset İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Metal Ofset İşçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Metal Ofset İşçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Metal Ofset İşçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Metal Ofset İşçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Metal Ofset İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Metal Ofset İşçisi Maaşları

Metal Ofset İşçisi maaşı ortalama olarak aylık 5926,5_TL'dir. En düşük Metal Ofset İşçisi maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7600_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Metal Ofset İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7322.43

Meslek Adı :

Metal Ofset İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Basımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Baskı için hazırlanmış kalıplarını makineye bağlayan baskı ile ilgili ayarları ve baskı çıkış ayarlarını yapan baskı süresini kontrol eden baskı bitiminde makinenin periyodik temizlik ve bakımını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Metal Ofset İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,

b) Tabla, su ünitesi, kalıpları ayarlamak suretiyle makineyi baskıya hazırlamak,

c) Baskı malzemelerini hazırlamak,

d) Baskı öncesi ayar işlemlerini yapmak,

e) Mürekkep ünitesi ayarlarını yapmak,

f) Su ve mürekkep dengesini kontrol ermek, ayarlamak,

g) Orijinale göre basılan işin uygunluğunu sağlamak,

h) Basılan işi, baskı sonrası hizmet birimine göndermek,

i) Mürekkep haznesini ve baskı kazanlarını temizlemek,

j) Metal Ofset Baskı makinesinin yağ, filtre, kompresör filtresini kontrol etmek,

k) Metal Ofset Baskı makinesinin grasörlerini yağlamak,

l) Metal Ofset Baskı makinesinin arızalarını tespit etmek,

m) Metal Ofset Baskı makinesinin işleyişini kontrol etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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