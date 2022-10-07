Metal Püskürtücü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Metal Püskürtücü görev tanımı nedir, Metal Püskürtücü ne iş yapar, Metal Püskürtücü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Metal Püskürtücü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Metal Püskürtücü Tanımı;

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Metal Püskürtücü Maaşı Ne Kadar? 2022 Metal Püskürtücü Maaşları

Metal Püskürtücü maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Metal Püskürtücü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Metal Püskürtücü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8122.17

Meslek Adı :

Metal Püskürtücü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal Perdahlama, Astarlama Ve Kaplama Makinesi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Eşyayı koruyucu veya süsleyici bir tabaka ile örtüp veya aşınmış yahut hasara uğramış yüzleri doldurmak gayesiyle erimiş metali püskürten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Metal Püskürtücü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kullanacağı memeyi seçip püskürtme aletine takmak,

b) İstenilen metal tipinden hazırlanmış teli püskürtme aletine geçirmek,

c) Oksijen ve asetilen veya diğer gazların püskürtme aletinden geçen akışını ayarlayıp bunları teli eritmek gayesiyle ateşlemek,

d) Erimiş teli eşya yüzüne püskürtmek için basınçlı havadan faydalanıp istenilen kalınlıkta bir tabaka elde edilinceye kadar metali eşya üzerine devamlı olarak püskürtmek,

e) Eşya yüzlerini püskürtme işlemine hazırlayabilir. İçindeki teli elektrik arkı ile eritmiş olan püskürtme aletini kullanabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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