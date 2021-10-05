Metal Sac İşleme Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Metal Sac İşleme Ustası Maaşları, ve İş İlanları

Metal Sac İşleme Ustası görev tanımı nedir, Metal Sac İşleme Ustası ne iş yapar, Metal Sac İşleme Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Metal Sac İşleme Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Metal Sac İşleme Ustası Tanımı;

İŞ sağlığı ve güvenliği ve çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, iŞ organizasyonu yapan, imalat resimlerini okuyan, iŞ öncesi hazırlıkları yapan, sac iŞleme makine ve donanımları ile çeŞitli türlerde sac/levha malzemelerin Şekillendirme özelliklerine uygun olarak her türlü kesme, bükme vb. Şekil verme iŞlemlerini gerçekleŞtiren ve alıŞtırma iŞlemlerinin ardından birleŞtirme iŞlemlerini uygulayan, iŞlem gören parçaların kontrol ve sevkiyle ilgili iŞlemleri gerçekleŞtiren ve mesleki geliŞime iliŞkin faaliyetleri yürüten nitelikli kiŞidir. Arıza durumlarında üretimin durdurulması, çalıŞma yerinin, makinenin ve kullanılan alet ve donanımın bakımının ve temizliğinin yapılması, iŞlenen parçaların belirlenen yerlere istiflenmesi ve malzeme akıŞının sağlanması ile birlikte çalıŞılan diğer kiŞilerin emniyetinin sağlanmasını sağlar.

Metal Sac İşleme Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Metal Sac İşleme Ustası Maaşları

Metal Sac İşleme Ustası maaşı ortalama aylık 3.160 - TL’dir. En düşük Metal Sac İşleme Ustası maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.400 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Metal Sac İşleme Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Metal Sac İşleme Ustası Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Metal Sac İşleme Ustası Ne İş Yapar?

Metal Sac İşleme Ustası; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:



a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) İş organizasyonu yapmak

d) Alet ve donanımlarının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

e) İş öncesi hazırlık yapmak

f) Bozulma ve yıpranmalarla ilgili işlemleri yapmak

g) Basit bakımları uygulamak

h) Ölçme aletlerini kontrol etmek

i) Kullanılacak makine ve tezgâhların kontrollerini yapmak

j) Makasla kesmede kesme boşluğunu ayarlamak (sentil)

k) İşlem öncesi makine /kalıp ayarlarını yapmak (eğme, bükme ve kesme makineleri)

l) Sınırlı tasarım yapmak

m) Kesim işlemini yapmak

n) Giyotin makas, şerit testere ile kesmek

o) Oksi-gaz ve plazma ile elle kesmede meme / nozul seçimi ve gaz ayarı yapmak

p) Köşe çıkarma işlemlerini yapmak

q) Kılavuz, pafta çekmek

r) Rayba çekmek

s) Malzemeye şekil (form) vermek

t) Malzeme cinsi ve kalınlığına göre uygun makine ve takımı seçmek

u) Deneme bükme/kıvırma işlemini yapmak

v) Oluk ve kabartma işlemlerini yapmak

w) Birleştirme/montaj işlemlerini yapmak

x) Son işlemleri gerçekleştirmek

y) İşlenen parçaları kontrol etmek

z) İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

aa) Sevk ve raporlama işlemlerini yapmak

bb) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılma vb. görev ve işlemleri yerine getirir.



Metal Sac İşleme Ustası Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Levha İşlerinde Çalışanlar

Metal Sac İşleme Ustası Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Metal Sac İşleme Ustası mesleğinin meslek kodu 7213.24 olarak belirlenmiştir



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