Metal Şerit Testere Tezgahı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Metal Şerit Testere Tezgahı Operatörü görev tanımı nedir, Metal Şerit Testere Tezgahı Operatörü ne iş yapar, Metal Şerit Testere Tezgahı Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Metal Şerit Testere Tezgahı Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Metal Şerit Testere Tezgahı Operatörü Tanımı;

Metal parçalarının kenarlarını düzelten veya istenilen boyutlarda kesen bir şerit testere tezgahını çalıştıran kişidir.

Metal Şerit Testere Tezgahı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Metal Şerit Testere Tezgahı Operatörü Maaşları

Metal Şerit Testere Tezgahı Operatörü maaşı ortalama aylık 3.270 - TL’dir. En düşük Metal Şerit Testere Tezgahı Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.860 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Metal Şerit Testere Tezgahı Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Metal Şerit Testere Tezgahı Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Metal Şerit Testere Tezgahı Operatörü Ne İş Yapar?

Metal Şerit Testere Tezgahı Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kesilecek metal parçayı ölçmek ve bir tebeşir veya çelik bir çizgi kalemi ile kesilecek kısımları işaretlemek,

b) Kesilecek metal parçanın cinsine göre seçtiği şerit testereyi tezgah üzerine takmak ve ayar vidalarını çevirerek testereye istenilen gerginliği vermek,

c) Testerenin çalışma hızını düzenlemek ve tezgahı çalıştırarak testereye hareket vermek,

d) Kesilecek metal parçayı tezgah tablası üzerine yerleştirmek,

e) Parçanın işaretli kısmını testereye göre hizalayarak parçayı testereye doğru sürmek,

f) Kesme işlemini izlemek ve kesme işlemi sonunda metal parçanın kesilen parçalarını tezgahtan almak,

g) Ağızları kırılmış veya aşınmış testereleri yenileriyle değiştirmek,

h) Tezgahın bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Metal Şerit Testere Tezgahı Operatörü Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Metal Şerit Testere Tezgahı Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Metal Şerit Testere Tezgahı Operatörü mesleğinin meslek kodu 7223.52 olarak belirlenmiştir



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