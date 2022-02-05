Metal Teknolojisi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Metal Teknolojisi Teknisyeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Metal Teknolojisi Teknisyeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Metal Teknolojisi Teknisyeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Metal Teknolojisi Teknisyeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Metal Teknolojisi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Metal Teknolojisi Teknisyeni Maaşları

Metal Teknolojisi Teknisyeni maaşı ortalama olarak aylık 5251,5_TL'dir. En düşük Metal Teknolojisi Teknisyeni maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Metal Teknolojisi Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.17

Meslek Adı :

Metal Teknolojisi Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Metalleri sıcak ve soğuk olarak şekillendirerek işleyen, çeşitli kaynak ve birleştirme teknikleri kullanarak birleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Metal Teknolojisi Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yapılacak işin taslak resmini çizmek veya çizilmiş resmi incelemek,

b) Metalleri taslağa uygun olarak kesici aletlerle veya makinelerle kesmek,

c) Taslağa göre parçaları birleştirmek,

d) Kaynak, lehimleme, vida vb. yöntemlerle birleşmiş noktaları sabitleştirmek,

e) Dövme, bükme gibi işlemlerle metale şekil vermek,

f) Pürüzlü yüzeyleri düzeltmek ve parlatmak,

g) Boyama ve renklendirme işlemlerini yapmak,

h) Çeliklerin ısıl işlemlerini (Su verme, yüzey sertleştirme, normalleştirme vb.) yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

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