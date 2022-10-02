Metal Testere Tezgahı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Metal Testere Tezgahı Operatörü görev tanımı nedir, Metal Testere Tezgahı Operatörü ne iş yapar, Metal Testere Tezgahı Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Metal Testere Tezgahı Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Metal Testere Tezgahı Operatörü Tanımı;

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Metal Testere Tezgahı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Metal Testere Tezgahı Operatörü Maaşları

Metal Testere Tezgahı Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Metal Testere Tezgahı Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Metal Testere Tezgahı Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.53

Meslek Adı :

Metal Testere Tezgahı Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal parçaları diklemesine, dairesel yada ileri geri hareketlerle keserek şekil veren, dairesel, şeritli yada ileri geri hareketli motor gücü ile çalışan bir testere tezgahını çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Metal Testere Tezgahı Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Malzemenin cinsi ve ölçüleri ve kesilecek ölçüler gibi özellikler için iş emrini incelemek,

b) Metali ölçmek ve tebeşir yada başka bir çizecekle kesilecek yeri işaretlemek,

c) Malzemeyi tezgaha yerleştirmek ve işlem için uygun olan testere bıçağını seçmek ve bağlamak,

d) Kılavuzları tespit parçalarını ve testere bıçağının basıncını ayarlamak, e) Tezgahı çalıştırmak ve testere bıçağının malzemeyi kesmesini sağlamak,

f) Basınçlı hava ile tezgahı temizleyebilmek yada işlenecek parçaya ve testere bıçağına soğutucu malzeme akıtabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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