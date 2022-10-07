Metal Yüzey Kaplama Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Metal Yüzey Kaplama Ustası görev tanımı nedir, Metal Yüzey Kaplama Ustası ne iş yapar, Metal Yüzey Kaplama Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Metal Yüzey Kaplama Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Metal Yüzey Kaplama Ustası Tanımı;

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Metal Yüzey Kaplama Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Metal Yüzey Kaplama Ustası Maaşları

Metal Yüzey Kaplama Ustası maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Metal Yüzey Kaplama Ustası maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Metal Yüzey Kaplama Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8122.36

Meslek Adı :

Metal Yüzey Kaplama Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal Perdahlama, Astarlama Ve Kaplama Makinesi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma önlemlerini uygulayarak kalite gereklilikleri çerçevesinde, kaplama tip ve standartlarına göre iş organizasyonu yapan, malzemeye yapılacak yüzey işlemlerini belirleyen, metal ve alaşımlarına yüzey hazırlıklarını yapan ya da yapılmasını sağlayarak gerekli kontrolleri yapan, istenilen ya da standart değerlerde kaplama veya renklendirme malzemelerinin hazırlık işlemlerini yürüten, proses işlem sırasını kararlaştıran, banyo ya da tank hazırlıklarını gerçekleştiren ya da gerçekleştirilmesini sağlayan, metal yüzeylerinin kaplamasını (eloksal, elektroliz, plastik, beton ve sıcak daldırma) yapan ya da yapılmasını sağlayan ve meslekî gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Metal Yüzey Kaplama Ustası; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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