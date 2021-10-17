Metal Yüzey Temizleyici Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Metal Yüzey Temizleyici görev tanımı nedir, Metal Yüzey Temizleyici ne iş yapar, Metal Yüzey Temizleyici olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Metal Yüzey Temizleyici mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Metal Yüzey Temizleyici Tanımı;

Metal eşyaları galvanoplasti, galvanizleme, emaye kaplama ve benzeri cilalama işlerine hazırlamak için metal yüzeylerindeki yabancı maddeleri uzaklaştırmak amacıyla mekanik ve kimyasal yüzey temizleme yöntemleri iletemizleyen kişidir

Metal Yüzey Temizleyici Maaşı Ne Kadar? 2021 Metal Yüzey Temizleyici Maaşları

Metal Yüzey Temizleyici maaşı ortalama aylık 3.250 - TL’dir. En düşük Metal Yüzey Temizleyici maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.350 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Metal Yüzey Temizleyici iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Metal Yüzey Temizleyici Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Metal Yüzey Temizleyici Ne İş Yapar?

Metal Yüzey Temizleyici;İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hava hortumu, eğe yada zımpara kağıdıyla metal parçanın üstündeki talaşları, kirleri ve pas lekelerini çıkartmak,

b) Metal parçaları bir dizi kimyasal işlem ve çalkalama banyosundan geçirip taşıyan bant üzerine istifler yada bir sehpanın üstüne veya bir kabın içine yerleştirip parçaları kimyasal ve temizleyici eriyikler içine daldırarak artık kalan kabartı ve yağları çıkartmak,

c) Eriyiklerin ısılarını düzenleyip kıvamını korumak için kimyasal maddeler eklemek,

d) Tankları kurutup, temizler ve kimyasal maddelerle tekrar doldurmak,

e) Utrasonik metal temizleme donatımını çalıştırabilir ve buna göre sınıflandırabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Metal Yüzey Temizleyici Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Parlatıcıları, Taşlamacılar Ve Alet Bileyiciler

Metal Yüzey Temizleyici Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Metal Yüzey Temizleyici mesleğinin meslek kodu 7224.11 olarak belirlenmiştir



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