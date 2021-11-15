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Meydancı - dökümhane Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Meydancı - dökümhane Avlu, bahçe gibi yerleri süpürüp temizleyen hizmetli hapishane koğuşlarında ayak işlerini gören kimse. Meydancı - dökümhane maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Meydancı - dökümhane maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Meydancı - dökümhane Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Meydancı - dökümhane görev tanımı nedir, Meydancı - dökümhane ne iş yapar, Meydancı - dökümhane olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Meydancı - dökümhane mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Meydancı - dökümhane Tanımı;

Avlu, bahçe gibi yerleri süpürüp temizleyen hizmetli hapishane koğuşlarında ayak işlerini gören kimse.

Meydancı - dökümhane Maaşı Ne Kadar? 2021 Meydancı - dökümhane Maaşları

Meydancı - dökümhane maaşı ortalama aylık 3.750- TL’dir. En düşük Meydancı - dökümhane maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.500- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Meydancı - dökümhane iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Meydancı - dökümhane İş İlanları İçin Tıklayın

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Meydancı - dökümhane Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Meydancı - dökümhane Ne İş Yapar?

Temizlik, düzen, bakım ve korunması ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlama ve sorumluluğundaki personeli denetleme ve yönetme bilgi, becerisine sahip kişidir ..
Meslek Ana Grubu : Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meydancı - dökümhane Meslek Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meydancı - dökümhane Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Meydancı - dökümhane mesleğinin meslek kodu 9329.15 olarak belirlenmiştir
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