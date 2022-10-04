Meyve Sebze Doğrama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Meyve Sebze Doğrama İşçisi görev tanımı nedir, Meyve Sebze Doğrama İşçisi ne iş yapar, Meyve Sebze Doğrama İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Meyve Sebze Doğrama İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Meyve Sebze Doğrama İşçisi Tanımı;

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Meyve Sebze Doğrama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Meyve Sebze Doğrama İşçisi Maaşları

Meyve Sebze Doğrama İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Meyve Sebze Doğrama İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Meyve Sebze Doğrama İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7514.08

Meslek Adı :

Meyve Sebze Doğrama İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Meyve Ve Sebze İşleyiciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Boyutları büyük olan sebze ve meyveleri amacına uygun olarak, elle veya makine ile doğrama veya dilimleme işlemi ile küçültme işlemini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Meyve Sebze Doğrama İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Elle veya makine ile doğrama yapılacaksa gerekli hazırlıkları yapmak,

b) Bıçakların keskin olmasını sağlamak,

c) Çeşitli doğrama şekilleri için makinenin bıçaklarını gerekli şekilde ayarlamak,

d) Meyve ve sebzeleri istenilen şekilde ve standartta elde veya makinede doğramak,

e) Makineden çıkan doğranmış meyve ve sebzelerin kontrolünü yapmak,

f) Doğrama işlemi tamamlanmış sebze ve meyveler sarsaktan geçirilerek kırıntılardan uzaklaştırmak

g) Doğranan sebze meyvelerin hava teması ile kararmamaları için seri bekletmemek,.

h) Tek kullanımlık malzemeleri çıkarıp çöpe atmak,

i) Temizlenen meyve sebzeleri ilgili kısma göndermek,

j) Çalışma alanının ve kullanılan malzemelerin temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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