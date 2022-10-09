Meyveli Yoğurt İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Meyveli Yoğurt İmal İşçisi görev tanımı nedir, Meyveli Yoğurt İmal İşçisi ne iş yapar, Meyveli Yoğurt İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Meyveli Yoğurt İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Meyveli Yoğurt İmal İşçisi Tanımı;

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Meyveli Yoğurt İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Meyveli Yoğurt İmal İşçisi Maaşları

Meyveli Yoğurt İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Meyveli Yoğurt İmal İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Meyveli Yoğurt İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.29

Meslek Adı :

Meyveli Yoğurt İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Fabrikada gerekli makine, cihaz ve donanımları kullanarak meyveli yoğurt, ayran, puding vb. ürünlerin üretimini gerçekleştiren ve bu ürünleri doluma hazır hale getiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Meyveli Yoğurt İmal İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretimde kullanılacak, çiğ süt, meyve konsantresi, şeker, süttozu vb. katkı maddelerini ilgili bölümlerden teslim almak,

b) Sütü karışım tankına alarak, gerekli katkı maddelerini ve kültürü ilave etmek,

c) Karışımlı sütü pastörizasyon ve homojenizasyon işlemlerine tabi tutmak,

d) Tanktaki yarı üründen numuneler alarak tahlil edilmek üzere laboratuara göndermek,

e) Tahlil sonuçlarında gelen PH değerlerinin standartlara uygun olmaması halinde karışıma müdahalelerde bulunarak üretime yön vermek,

f) Gerekli bağlantıları yaparak karışıma meyve konsantresi ilave etmek,

g) Karışımı beklemeye alarak karışımın yoğurda dönüşmesini beklemek,

h) Doluma hazır hale geldiği tespit edilen ürünü gerekli hat bağlantılarını yaparak paketleme makinesine aktarmak,

i) Sistemin ve çalıştığı alanın genel temizlik işlerini yaparak veya yaptırarak gerekli hijyeni sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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