Midye Dolma İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Midye Dolma İşçisi görev tanımı nedir, Midye Dolma İşçisi ne iş yapar, Midye Dolma İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Midye Dolma İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Midye Dolma İşçisi Tanımı;

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Midye Dolma İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Midye Dolma İşçisi Maaşları

Midye Dolma İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Midye Dolma İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Midye Dolma İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7511.17

Meslek Adı :

Midye Dolma İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kasaplar, Balık Satıcıları Ve Benzer Gıda Hazırlama İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tedarikçilerden deniz midyelerini satın alma,temizleme,dolma için iç hazırlama ve doldurma,hazırlanan midye dolmaları pişirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Midye Dolma İşçisi,İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Midye dolma imalatı için gerekli ön hazırlıkları yapmak,

b) Tedarikçi firmalardan deniz midyelerini tedarik etmek,

c) İmalata uygun olmayan(kırık,küçük,farklı kabuk vs.) midyeleri ayırmak,

d) İmalatlık midyeleri kırık kabuk ve harici çöplerinden temizlemek,

e) Midye kabuklarını leğen,çuval veya kazan içinde bol su ile yıkamak,

f) Midye kabuklarını bıçakla ortalarından açmak,

g) Kullanılmayacak etsi dokuyu elle çekerek alıp atmak,

h) Midye kabuklarını bol su ile yıkayarak doluma hazırlamak,

i) Midye dolma için gereken iç pilavı hazırlamak,

j) Hazırlanan iç pilavı elle midye kabuğuna doldurmak,kabukları kapatmak,

k) Doldurulan midyeleri pişirme kazanında toplayarak kazanda midyeleri pişirmek,

l) Satışa hazır hale gelen midyeleri büyük,küçük ve orta boy olarak ayırmak,

m) Malzeme stoğunu kontrol ederek eksik malzemeleri satın almak,

n) Çalışma alanını ve kullanılan malzemeleri temizlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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