Mil Menteşe İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mil Menteşe İmal İşçisi görev tanımı nedir, Mil Menteşe İmal İşçisi ne iş yapar, Mil Menteşe İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mil Menteşe İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mil Menteşe İmal İşçisi Tanımı;

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Mil Menteşe İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Mil Menteşe İmal İşçisi Maaşları

Mil Menteşe İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mil Menteşe İmal İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mil Menteşe İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.55

Meslek Adı :

Mil Menteşe İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kapı ve pencerelerinde açılıp kapanması gereken kanatlarına monte edilen, demir profilden mil menteşe imalatı yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mil Menteşe İmal İşçisi, işletmesinin prensipleri doğrultusunda araç gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak işçi sağlığı,iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak :

a) Belirlenmiş standartlarda imalat yapmak üzere işlenebilir nitelikteki yuvarlak çubuk demirleri (transmisyon demiri) temin etmek,

b) Çubuk demirlerin uygunluğunu kontrol etmek.

c) İmal edilecek mil menteşenin belirlenmiş standart ve boyutlarda demirleri kesmek,

d) Menteşenin delinmesi gereken parçayı ilgili takım tezgahı makinesinde dikey olarak yarıya kadar delmek,

e) Diğer parçayı açılan deliğin iç ebatlarına uygun olarak torna tezgahında dış yüzeyini işlemek,

f) Her iki parçayı eşleştirerek tek parça haline getirmek,

g) İmal edilen menteşeleri ebatlarına göre mamulün nitelikleri ve sayısı yazılı ambalaj kutusuna yerleştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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