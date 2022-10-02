Minyatür Halı Dokumacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Minyatür Halı Dokumacı görev tanımı nedir, Minyatür Halı Dokumacı ne iş yapar, Minyatür Halı Dokumacı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Minyatür Halı Dokumacı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Minyatür Halı Dokumacı Tanımı;

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Minyatür Halı Dokumacı Maaşı Ne Kadar? 2022 Minyatür Halı Dokumacı Maaşları

Minyatür Halı Dokumacı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Minyatür Halı Dokumacı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Minyatür Halı Dokumacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7318.69

Meslek Adı :

Minyatür Halı Dokumacı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Geleneksel halı dokuma sanatı, minyatür halı dokumaya hazırlık, minyatür halı dokuma ve halı dokumaların bakımı ve korunması ile ilgili işlemleri yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Minyatür Halı Dokumacı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulamak,

b) Türk dokuma sanatları ile halı sanatlarını araştırarak dosya hazırlamak,

c) Halı dokumaya hazırlık yapmak,

d) Minyatür halı dokumayı uygulamaki

e) Halı dokumaların bakımını ve korunmasını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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