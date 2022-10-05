Misinacı (Gelinlik) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Misinacı (Gelinlik) görev tanımı nedir, Misinacı (Gelinlik) ne iş yapar, Misinacı (Gelinlik) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Misinacı (Gelinlik) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Misinacı (Gelinlik) Tanımı;

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Misinacı (Gelinlik) Maaşı Ne Kadar? 2022 Misinacı (Gelinlik) Maaşları

Misinacı (Gelinlik) maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Misinacı (Gelinlik) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Misinacı (Gelinlik) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7531.14

Meslek Adı :

Misinacı (Gelinlik)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Terziler, Elbise Yapımcıları, Kürk Ve Şapka Yapımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Gelinliklerin dikimi sırasında gelinlik etek uçlarına misina ile dikiş yapan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Misinacı (Gelinlik), işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Misina dikimi için makineye misina ipini takmak, b) Makineyi misina dikecek şekilde ayarlamak,

c) Dikimi gerçekleşen gelinliklerin etek uçlarını düzgün ve dik durması için misina makinesi (piko) ile teyelleme şeklinde seyrek olarak dikmek,

d) Misina dikişlerini ovarlokla temizlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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