Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları İmal İşçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları İmal İşçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları İmal İşçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları İmal İşçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları İmal İşçisi Maaşları

Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları İmal İşçisi maaşı ortalama olarak aylık 5626,5_TL'dir. En düşük Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları İmal İşçisi maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7312.16

Meslek Adı :

Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Müzik Aleti Yapımcıları Ve Akortçuları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Temel müzik kavramlarını bilen ve uygulayan, müzik ve ses uygulamalarını yapan, temel teknik resim ve tüm alandaki ana enstrümanların çizimini yapan, yapacağı enstrümana uygun ağacı seçerek bu ağaçları enstrüman yapımı için uygun hale getiren takım ve makineleri kullanan, bağlamayı temel düzeyde çalan, halk müziği enstrümanlarından olan oyma cura, çöğür ve bağlamayı yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Temel müzik kavramlarını uygulamak,

b) Müzik fiziği ve ses uygulamalarını yapmak,

c) Teknik ve meslek resimleri çizmek,

d) Ağacı kullanıma hazırlamak,

e) Bağlama çalmak,

f) Takım ve makinesi kullanmak,

g) Oyma cura, çöğür ve bağlama yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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