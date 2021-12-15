Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım Onarımcısı görev tanımı nedir, Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım Onarımcısı ne iş yapar, Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım Onarımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım Onarımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım Onarımcısı Tanımı;

Cep telefonlarının arızalarını tespit eden, tamir ve bakımını yapabilen teknik bilgiye sahip nitelikli kişidir.

Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım Onarımcısı Maaşları

Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım Onarımcısı maaşı ortalama aylık 4.600 - TL’dir. En düşük Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım Onarımcısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım Onarımcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım Onarımcısı Ne İş Yapar?

Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım Onarımcısı , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Cep telefonunun arıza nedeni ve yerini belirlemek için cep telefonun kontrolünü yapmak, arızalı parçayı tespit etmek.

b) Cep telefonunun şebeke problemlerinin (Verici alıcı çıkış kartı, Çıkış kartı frekans ölçümü, Anten lehimi, anten değişimi ) tamirini yapmak,

c) Cep telefonunun ses ve görüntü arızalarını tespit etmek ve tamirini yapmak,

d) Cep telefonunun titreşim modu, şarj olmaması, sim kart, tuş takımı vb. arızaları tespit etmek ve tamirini yapmak,

e) Arızalı olan devre elemanlarını ve tuş takımlarını onarmak veya yenisi ile değiştirmek,

f) Cep telefonunun bakımını yapmak üzere parçaları sökmek, temizlemek, yağlamak ve yerlerine tekrar monte etmek,

g) Sökülen parçaları onarmak veya onarılamayacak olan parçaları yenisi ile değiştirmek,

h) Yaptığı tamir ve bakıma göre maliyet hesabı çıkarmak,

i) Kullanılan alet ve ekipmanların bakım ve temizliğini yapmak,

j) Tamiri tamamlanmış cep telefonunu tekrar kontrol ederek müşteriye teslim etmek,

k) İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak,

l) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım Onarımcısı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektronik Mekanikerleri Ve Servis Elemanları

Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım Onarımcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım Onarımcısı mesleğinin meslek kodu 7421.24 olarak belirlenmiştir

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