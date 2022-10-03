Mobil Programlama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mobil Programlama Elemanı görev tanımı nedir, Mobil Programlama Elemanı ne iş yapar, Mobil Programlama Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mobil Programlama Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mobil Programlama Elemanı Tanımı;

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Mobil Programlama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Mobil Programlama Elemanı Maaşları

Mobil Programlama Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mobil Programlama Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mobil Programlama Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7422.27

Meslek Adı :

Mobil Programlama Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Kurulumcuları Ve Servis Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Akıllı telefonlar (smart phones), tablet bilgisayar, PDA (Personal Digital Assistant)?lar gibi, taşınabilir cihazlar için üretilen işletim sistemleri ile ilgili mobil Programlama ve mobil veri tabanlı mobil işletim sistemleri uygulamalarını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mobil Programlama Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Java ile yazılım geliştirmek,

b) Java programlama kodlarının kullanmak,

c) Java ile nesnel programlama yapılarını kullanmak,

d) İşletim sistemleri ile ilgili uygulama geliştirme ortamını kurmak ve kullanmak,

e) Eclipse ile kullanıcı ara yüzü hazırlamak,

f) Java ve intentler ile activity kullanmak,

g) Dosya, klasör işlemlerini yapmak ve tercihleri kullanmak,

h) SQLite ile veri tabanı işlemleri yapmak,

i) İnternet, arkaplan işlemleri yapmak ve servislerle çalışmak,

) Harita ve konumlandırma servislerini kullanmak,

k) İşletim sistemleri ile ilgili uygulamalarını yayınlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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