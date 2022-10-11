Mobil Vinç Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mobil Vinç Operatörü görev tanımı nedir, Mobil Vinç Operatörü ne iş yapar, Mobil Vinç Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mobil Vinç Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mobil Vinç Operatörü Tanımı;

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Mobil Vinç Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Mobil Vinç Operatörü Maaşları

Mobil Vinç Operatörü maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Mobil Vinç Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mobil Vinç Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8343.12

Meslek Adı :

Mobil Vinç Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Vinç, Yük Asansörü Ve İlgili Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Mobil Vinç Operatörü Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, paletli, raylı ve sabit kule vinçleri kullanarak, çeşitli yüklerin naklini emniyetli bir şekilde yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mobil Vinç Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Zeminin tesviye edilmesini sağlamak,

b) Yükün konulacağı yeri belirlemek,

c) Mobil vincin genel kontrolünü yapmak,

d) Lastik veya paletleri, şaseyi, bomu, makara, halat ve tamburları kontrol etmek,

e) Fonksiyon testi yapmak,

f) Mobil vincin bakımını yapmak,

g) Vincin genel temizliğini yapmak,

h) Motor yağını, suyunu, kayışları vb. aksamları kontrol etmek,

i) İşle ilgili emniyet tedbirlerini almak,

j) Çalışma alanını emniyet şeridi ile çevirmek,

k) Havai hatları kontrol etmek,

l) Vincin dönüş alanını kontrol etmek,

m) Mobil vinci kurmak,

n) Mobil vinç ile Yükleme-boşaltma yapmak,

o) Yükü kaldırmak,

p) Vinci yürüterek yükü taşımak,

q) Yükü kontrol edilen yere indirmek,

r) Vinci toplamak,

s) İş bitiminde vinci park durumuna getirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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