Mobilya Döşeme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Mobilya Döşeme İşçisi görev tanımı nedir, Mobilya Döşeme İşçisi ne iş yapar, Mobilya Döşeme İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mobilya Döşeme İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mobilya Döşeme İşçisi Tanımı;

Oturma, dinlenme, uzanma, yatma ihtiyaçlarını karşılayan mobilyalarda döşeme sistemini çözümleyip malzemeleri hazırlayan, döşemelik malzemelerle iskelet yüzeyine veya iskeletsiz olarak döşeme yapan ve onaran kişidir.

Mobilya Döşeme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Mobilya Döşeme İşçisi Maaşları

Mobilya Döşeme İşçisi maaşı ortalama aylık 3.250 - TL’dir. En düşük Mobilya Döşeme İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.050 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mobilya Döşeme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Mobilya Döşeme İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Mobilya Döşeme İşçisi Ne İş Yapar?

Mobilya Döşeme İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Onarılacak koltuğu kontrol etmek,

b) Koltuğun kumaşını sökmek,

c) İskelette oynama varsa dolgu malzemesini sökmek,

d) Arızalı yayları sökmek,

e) İskeletteki arızaları gidermek,

f) Koltuğun yükseklik ve derinlik ölçüsünü tespit etmek,

g) İskeletin keskin yerlerini törpülemek,

h) Kolonları iskeletin font ve arkasına çakmak,

i) Zigzag yayları font ve arkaya çakmak,

j) Helezon yayları font ve arkaya bağlamak,

k) Minderli koltuklarda pomye yapmak,

l) Dolgu malzemesini hazırlamak,

m) Kolların dolgu malzemesini çakmak,

n) Kumaşı/deriyi kalıba göre hazırlamak, dikmek, koltuğa kaplamak,

o) Modele göre kolları, font ve arkayı monte etmek,

p) Klapaları, farbelayı monte etmek,

q) Koltuğun alt astarını çakmak,

r) Modele göre koltuğun baza ve ayaklarını monte etmek,

s) Döşemeyi aksesuarlarla süslemek,

t) Kılıf dikmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mobilya Döşeme İşçisi Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Döşemeciler Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Mobilya Döşeme İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Mobilya Döşeme İşçisi mesleğinin meslek kodu 7534.03 olarak belirlenmiştir



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