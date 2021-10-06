Mobilya Döşeme Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Mobilya Döşeme Ustası Maaşları, ve İş İlanları

Mobilya Döşeme Ustası görev tanımı nedir, Mobilya Döşeme Ustası ne iş yapar, Mobilya Döşeme Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mobilya Döşeme Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mobilya Döşeme Ustası Tanımı;

İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, oturma, dinlenme, uzanma, yatma ihtiyaçlarını karşılayan mobilyalarda; projelendirilmiş çalışmaları bilgisayar teknolojilerini de kullanarak çözümleyen, malzemeleri hazırlayan, döşemelik malzemelerle iskelet yüzeyine veya iskeletsiz olarak döşeme yapan ve onaran kişidir.

Mobilya Döşeme Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Mobilya Döşeme Ustası Maaşları

Mobilya Döşeme Ustası maaşı ortalama aylık 3.350 - TL’dir. En düşük Mobilya Döşeme Ustası maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.550 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mobilya Döşeme Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Mobilya Döşeme Ustası Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Mobilya Döşeme Ustası Ne İş Yapar?

Mobilya Döşeme Ustası, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) Projelendirilmiş ürünün üretim hazırlıklarını yapmak

d) Döşeme sisteminin üretim hazırlığını yapmak

e) Şablon hazırlamak

f) Döşeme işlemlerinde kullanılacak malzeme, makine ve aletleri hazırlamak

g) Sert döşeme yapmak

h) Levha üzerine döşeme yapmak

i) Kolan üzerine döşeme yapmak

j) Yaylı döşeme yapmak

k) Zikzak yaylı döşeme yapmak

l) Helezoni yay sistemini yapmak

m) Helezoni yay sistemi üzerine döşeme yapmak

n) Kauçuklu minder ve yastık yapmak

o) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Mobilya Döşeme Ustası Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Döşemeciler Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Döşemeciler Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Mobilya Döşeme Ustası Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Mobilya Döşeme Ustası mesleğinin meslek kodu 7534.11 olarak belirlenmiştir



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