Mobilya Döşemecisi (Nezaretçi Ustabaşı) Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Mobilya Döşemecisi (Nezaretçi Ustabaşı) görev tanımı nedir, Mobilya Döşemecisi (Nezaretçi Ustabaşı) ne iş yapar, Mobilya Döşemecisi (Nezaretçi Ustabaşı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mobilya Döşemecisi (Nezaretçi Ustabaşı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mobilya Döşemecisi (Nezaretçi Ustabaşı) Tanımı;

İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, oturma, dinlenme, uzanma, yatma ihtiyaçlarını karşılayan mobilyalarda bilgisayar teknolojilerini de kullanarak döşeme sistemini çözümleyip projelendiren, malzemeleri analiz edip maliyetlendiren, mobilya döşeme yöntem ve uygulama tekniklerini bilerek tüm üretim sürecini kontrol altında tutup aksaklıklara müdahale eden, süreci her açıdan öngörülen plan dahilinde yürüten ve denetleyen kişidir.

Mobilya Döşemecisi (Nezaretçi Ustabaşı) Maaşı Ne Kadar? 2021 Mobilya Döşemecisi (Nezaretçi Ustabaşı) Maaşları

Mobilya Döşemecisi (Nezaretçi Ustabaşı) maaşı ortalama aylık 6.700 - TL’dir. En düşük Mobilya Döşemecisi (Nezaretçi Ustabaşı) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mobilya Döşemecisi (Nezaretçi Ustabaşı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Mobilya Döşemecisi (Nezaretçi Ustabaşı) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Mobilya Döşemecisi (Nezaretçi Ustabaşı) Ne İş Yapar?

Mobilya Döşemecisi (Nezaretçi Ustabaşı), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, tehlike, risk ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

d) İş organizasyonu yapmak

e) Projelendirme ve üretim hazırlıkları yapmak

f) Döşeme işlemlerinde kullanılacak malzeme, makine ve aletleri hazırlamak

g) Üretim planını uygulamak

h) Döşeme süreci faaliyetlerini yürütmek

i) Süreç denetimi yapmak

j) Levha üzerine döşeme yapmak

k) Kolan üzerine döşeme yapmak

l) Zikzak yaylı döşeme yapmak

m) Helezoni yay sistemini yapmak

n) Helezoni yay sistemi üzerine döşeme yapmak

o) Kauçuklu minder ve yastık yapmak

p) Yaylı yatak yapmak

q) İş bitiminde makine, alet ve alan temizliğini yapmak

r) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Mobilya Döşemecisi (Nezaretçi Ustabaşı) Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Döşemeciler Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Mobilya Döşemecisi (Nezaretçi Ustabaşı) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Mobilya Döşemecisi (Nezaretçi Ustabaşı) mesleğinin meslek kodu 7534.10 olarak belirlenmiştir



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